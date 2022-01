OM: aangifte gedaan tegen ‘persoon gerelateerd aan The Voice’

Er is deze week aangifte gedaan tegen een persoon die “gerelateerd is” aan het tv-programma The Voice of Holland. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie Midden-Nederland bevestigt zaterdag berichtgeving hierover door De Telegraaf.

Eerder zaterdag meldde RTL voorlopig te stoppen met het uitzenden van het programma na berichten van mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik rondom de show.

Volgens De Telegraaf gaat het “naar verluidt” om Ali B, coach in het tv-programma. Zijn advocaat Bart Swier wil dat bevestigen noch ontkennen, laat hij desgevraagd weten aan het ANP.

In een verklaring op Instagram stelt het management van de rapper: “Ali heeft nooit misbruik gemaakt van zijn positie en heeft zich nooit seksueel grensoverschrijdend gedragen.”

Het OM doet geen mededelingen om wie het gaat. Wel zegt de woordvoerster dat het niet gaat om Marco Borsato. Tegen de voormalige coach bij The Voice werd afgelopen december aangifte gedaan wegens vermeende onzedelijke betastingen.

Het OM wil ook niet zeggen of de aangifte gedaan is tegen Jeroen Rietbergen, de bandleider van het muziekprogramma en partner van presentatrice Linda de Mol. Volgens BNNVARA is hij per direct opgestapt omdat er aantijgingen aan zijn adres zouden zijn.

“Wij gaan deze aangifte bekijken en bezien of er sprake is van een strafbaar feit”, aldus de woordvoerster van het OM. “We gaan beoordelen of we vinden dat er sprake is van een bewijsbaar overtuigend feit”, voegt ze toe.

Het stilleggen van het tv-programma volgt op onderzoek van het BNNVARA-programma BOOS.