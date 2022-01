Paar horecazaken gaan open ondanks waarschuwing gemeente Utrecht

Een aantal horecazaken in Utrecht gaat toch open, ondanks waarschuwingen van de gemeente dat er gehandhaafd wordt bij het overtreden van coronamaatregelen. “Het is genoeg geweest”, zegt Kim Tielemans, mede-eigenaar van Grand Café Lebowski, vlak bij de Dom in Utrecht. Ook restaurants Sanju Ramen en Gys op de Voorstraat zijn geopend. De horecaondernemers riskeren 4000 euro boete.

Café Lebowski is alleen open voor andere horecaondernemers of mensen uit de cultuursector. “We willen niet bijdragen aan de verspreiding van het coronavirus, maar we zijn wel open voor hen die gesloten zijn”, aldus Tielemans. Het café is maar een paar uur open om een statement te maken en houdt zich verder aan de maatregelen. Binnen zitten er iets na 12.00 uur al zo’n dertig bezoekers aan de bar of aan hoge tafels.

Restaurants Sanju Ramen en Gys zijn geopend voor iedereen in Utrecht die wat wil eten of drinken. Bij Gys zitten om 12.00 uur al vijftien mensen aan een tafeltje. Eigenaar Gijs Werschkull zegt dat hij vooral wil laten zien dat het mogelijk is om veilig – op 1,5 meter, met mondkapjes en QR-codes – open te gaan. Het is nodig, zegt hij. “Ik sta financieel aan de rand van de afgrond.”

“We verstoren de orde niet en willen niet teveel drukte. Wij willen ook geen Waku Waku-praktijken”, vertelt Werschkull. Restaurant Waku Waku raakte eind september in opspraak doordat het geen QR-codes wilde controleren, ondanks de invoering van de nieuwe maatregel door het kabinet. Burgemeester Sharon Dijksma sloot het restaurant, honderden demonstranten stonden vervolgens voor de deur.

Eigenaren Mohammad Kashani en Jeroen de Gilde van Sanju Ramen zijn opengegaan om aan te geven dat de lockdown onhoudbaar is geworden. “Je kunt niet blijven draaien door veertien maanden in twee jaar dicht te zijn”, vertelt De Gilde. “We hebben ons altijd aan de maatregelen gehouden, maar landen om ons heen laten zien dat de horeca open kan.” Kashani vult aan: “Het is lastig om nog rond te komen, de reserves zijn op.”

Bij Gys verwacht de eigenaar nog controle. Hij heeft burgemeester Dijksma uitgenodigd. “Zij zei begrip te hebben, maar zei ook dat ze wel ging handhaven.” Kashani en De Gilde verwachten bij Sanju ook nog controle. Net als Gys houden ze zich verder aan de maatregelen. De twee restaurants blijven zaterdag in elk geval open tot 17.00 uur. Café Lebowski is naar eigen zeggen al door boa’s gecontroleerd. “Zij hadden begrip voor de situatie en grepen verder niet in”, zegt Tielemans.