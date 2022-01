Rietbergen erkent ongepast gedrag en biedt excuses aan

Muzikant Jeroen Rietbergen erkent dat hij relaties van “seksuele aard” heeft gehad met vrouwen die betrokken waren bij The Voice of Holland. Ook heeft hij seksueel getinte berichten uitgewisseld, zegt de pianist in een verklaring die door zijn woordvoerder, de bekende advocaat Peter Plasman, is verspreid. Rietbergen bevestigt daarin ook dat hij per direct stopt met zijn medewerking aan alle The Voice-programma’s en dat hij spijt heeft.

Uit de verklaring van Rietbergen valt op te maken dat de programmamakers en zijn partner Linda de Mol al op de hoogte waren. Hij zegt dat hij er “al een aantal jaren” zeer bewust van is dat hij in de fout is gegaan. “Vanaf het moment dat ik door mijn opdrachtgever streng ben aangesproken op mijn gedrag. Ik heb toen met grote schaamte mijn vrouw op de hoogte gesteld. Dat heeft tot gevolg gehad dat onze relatie is beĆ«indigd en wij uit elkaar zijn gegaan, met veel verdriet voor mijn gezin.”

“Voor mij was meer dan duidelijk dat mijn gedrag richting een aantal personen ontoelaatbaar was geweest, maar ook dat ik er zonder professionele hulp niet uit zou komen. De therapie die ik daarna lange tijd heb gevolgd heeft tot gevolg gehad dat ik mijn gedrag drastisch en permanent heb kunnen veranderen. Mijn gezin is weer bij elkaar, hoe moeilijk de situatie voor mijn vrouw ook is geweest en nu weer is. Voor haar kan ik alleen maar grote bewondering en liefde voelen met veel dankbaarheid voor het feit dat zij mij destijds uiteindelijk niet definitief heeft laten vallen. Bij mijn gezin en mijn werkgever ben ik al eerder diep door het stof gegaan, maar bij deze wil ik aan de betreffende vrouwen mijn oprecht gemeende excuses aanbieden voor dingen die ik nooit had mogen doen.”

Rietbergen zegt ook dat er destijds voor zijn gevoel nooit sprake was van “een machtspositie”. “Ik ben in mijn positie ook niet in staat iemand te bevoorrechten in het programma, ik ga uitsluitend over de muziek. De contacten heb ik toen als wederkerig en gelijkwaardig gezien. Inmiddels ben ik mij er zeer bewust van geworden dat mijn eigen perceptie helemaal niet relevant is, maar veel meer de perceptie van betreffende vrouwen. En dat deze vrouwen dit misschien heel anders beleefd hebben. Door dit inzicht ben ik gaan beseffen dat mijn gedrag volledig verkeerd is geweest.”

De manager van Linda de Mol laat desgevraagd weten dat de presentatrice op dit moment niet wil reageren.