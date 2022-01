The Voice-presentatrice Janzen: onderste steen moet boven

Chantal Janzen is geschrokken van de berichten over ongepast gedrag achter de schermen van het RTL-programma The Voice of Holland. Ze wenst alle betrokkenen via Instagram veel sterkte.

“Geschokt over de berichten omtrent The Voice”, schrijft Janzen op Instagram. “Schande voor de hardwerkende mensen aan en in dit programma die hier niets van weten en niets mee te maken hebben. Onderste steen moet boven.”

Janzen is sinds 2019 presentatrice van The Voice. Ze maakt het programma samen met Martijn Krabbé, die de negen seizoenen daarvoor TVOH samen presenteerde met Wendy van Dijk.