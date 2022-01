Achtervolgde auto tikt politieauto van de weg

Een politieauto is zaterdagavond in Alphen aan den Rijn bij een achtervolging van de weg getikt en op een lantaarnpaal gebotst. De agenten in de auto raakten lichtgewond. Zij hebben aangifte gedaan van poging tot doodslag, meldt de politie.

Agenten zagen rond 21.30 uur een auto met hoge snelheid rijden in Alphen aan den Rijn. Ze vermoedden dat de bestuurder onder invloed was van lachgas en probeerden daarom de automobilist staande te houden. Die ging er echter met hoge snelheid vandoor. Een achtervolging volgde, waarbij de verdachte volgens de politie zeer gevaarlijk rijgedrag vertoonde.

Ter hoogte van de Leidse Schouw veranderde de achtervolgde auto plotseling van richting en reed de verdachte ineens op het politievoertuig in. Nadat de politieauto crashte op een lantaarnpaal, namen andere agenten de achtervolging over. Bij bedrijventerrein Hoogewaard in Koudekerk aan den Rijn kwam het voertuig van de verdachte tot stilstand. De bestuurder en twee inzittenden vluchtten het bedrijventerrein op. Bij een daaropvolgende zoekactie met onder meer honden, werd de bestuurder aangehouden. Deze 19-jarige man uit Alphen aan den Rijn zit vast. De twee andere inzittenden werden niet gevonden.