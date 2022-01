Amsterdamse Olympisch Stadion beklad met antinazi-leuzen

Het Olympisch Stadion in Amsterdam is beklad met leuzen als ‘fuck nazi’s’ en een bronzen beeld zit onder de rode verf. Eronder is het anarchistensymbool te zien. Naast het standbeeld is een vlag aangetroffen met de tekst ‘weg met fascisme’, bevestigt een woordvoerster van de politie een bericht van AT5.

Het is niet bekend wie er achter de bekladdingen zit. De politie is op zoek naar getuigen. Volgens de woordvoerster gaat de gemeente ze weghalen.

Het standbeeld is gemaakt voor de Olympische Spelen in 1928 en stelt een persoon voor die een zogenoemde olympische groet uitbrengt. Deze groet wordt echter in verband gebracht met het fascisme en de Hitlergroet. Het stadion besloot in 2020 het beeld te verplaatsen naar een minder prominente plek. Volgens AT5 is dat om onbekende reden nog niet gebeurd.

Het Olympisch Stadion is zondag aangewezen als veiligheidsrisicogebied omdat het een van de verzamelpunten is voor een demonstratie tegen de coronamaatregelen. Dat geldt ook voor het Oosterpark, Westerpark en Museumplein. Iedereen die zich op deze plekken bevindt, kan preventief worden gefouilleerd.