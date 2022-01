Directeur wil van debatcentrum geloofsgenootschap maken

Yoeri Albrecht, de directeur van Debatcentrum De Balie in Amsterdam, wil van de instelling een levensbeschouwend genootschap maken. Zodoende kan volgens Albrecht het debatcentrum onder de huidige coronamaatregelen weer open. “Ik ga morgen naar de Kamer van Koophandel om de statuten te veranderen”, zei de directeur in het televisieprogramma WNL Op Zondag.

De directeur van het debatcentrum was in het programma te gast om te praten over de huidige coronamaatregelen. De horeca en de kunst- en cultuursector kunnen nog niet rekenen op versoepelingen. “Ik wil op deze wijze het gesprek aan gaan waarom de cultuursector al bijna twee jaar als ‘niet-essentieel’ beschouwd wordt, terwijl ik denk dat cultuur voor heel veel mensen een zeer essentiële levensinvulling is. Net zoals religie dat kan zijn.”

Door een levensbeschouwend genootschap op te richten, zou hij het debatcentrum onder de huidige coronamaatregelen weer kunnen openen. “Ik begrijp niet waarom je op de Veluwe wel samen mag komen om een boek van 2000 jaar oud te bespreken, maar in hartje Amsterdam niet samen mag komen om een boek van een maand geleden te bespreken”, aldus de directeur van het debatcentrum.

Als mogelijke namen opperde Albrecht De kerk Der Reden of De Linkse Kerk. Hij benadrukte in het gesprek dat het niet om een grap gaat.