Duitser op Schiphol opgepakt in vliegtuig na bommelding

Een 22-jarige Duitser is zondagochtend op Schiphol in een vliegtuig aangehouden, nadat hij een medepassagier had verteld dat hij een bom bij zich had. Het vliegtuig en de man zijn onderzocht. Daarbij zijn geen explosieven aangetroffen, meldt de marechaussee.

De man zat in een vliegtuig dat op het punt stond te vertrekken naar Miami. De Duitser is van de vlucht gehaald en aangehouden. Waarom hij zijn medepassagier vertelde een bom bij zich te hebben, is nog onbekend. De man moet nog worden gehoord, aldus een woordvoerder van de marechaussee.

De vlucht werd door de actie ongeveer een halfuur vertraagd, maar is inmiddels vertrokken.