Het weer met Piet Paulusma

Maandag de zon erbij en 8 of 9 graden! In het noorden en in het gehele oosten nog meest bewolkt met een buitje in het oosten en noordoosten. De wind uit west tot noordwest is zwak of matig, Wadden vrij krachtig. In de avond en nacht in met name het zuiden alweer kans op mist en 2 tot 4 graden.