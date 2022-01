Museumplein toneel van ‘herdenking van de koffieslag’

Actiegroep Nederland in Verzet organiseert zondag ‘de herdenking van de koffieslag’. Dit omdat het een jaar geleden is dat een verboden demonstratie tegen het kabinetsbeleid op het Amsterdamse Museumplein uitliep in rellen.

De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie en OM) heeft de locaties van de demonstratie aangewezen tot veiligheidsrisicogebied. Dat betekent dat op deze plekken preventief mag worden gefouilleerd. De politie houdt er rekening mee dat er mensen naar de demonstratie komen met wapens of illegaal vuurwerk. Burgemeester Femke Halsema deed verder een dringend beroep op de betogers zich aan de voorschriften te houden. Als dat niet gebeurt, treedt de politie op.

De deelnemers verzamelen rond het middaguur bij het Olympisch Stadion, het Oosterpark en het Westerpark. Vanaf daar gaan ze naar het Museumplein, waarop een gezamenlijke mars volgt door de stad.

Nederland in Verzet-voorman Michel Reijinga initieerde vorig jaar januari de eerste demonstraties tegen het kabinet en kreeg al snel veel bijstand. Amsterdam wees voor de eerste demonstratie op zondag 17 januari het ruimere Westerpark aan voor maximaal vijfhonderd deelnemers. Reijinga stapte tevergeefs naar de rechter. Daarop annuleerde hij het protest, maar alsnog kwamen er die zondag veel mensen naar het Museumplein. De mobiele eenheid greep in met een waterkanon toen de demonstratie uitliep op rellen. Ruim 140 mensen werden opgepakt.