Opnieuw minder coronapatiënten in ziekenhuizen

Het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen is opnieuw licht gedaald. In totaal liggen er zondag met 1217 mensen 2 coronapatiënten minder in de ziekenhuizen dan de dag ervoor, staat zondag in de meest recente cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Op de verpleegafdelingen liggen nu 906 mensen met Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er 8 meer dan de 898 van een dag eerder. Op de verpleegafdelingen werden 90 nieuwe patiënten die Covid-19 onder de leden hebben opgenomen.

Op de ic’s nam de bezetting met 10 af naar 311 coronapatiënten. Daar waren 15 nieuwe opnames.