Tractors parkeren op Museumplein voor demonstratie

Op het Amsterdamse Museumplein staan negen tractors geparkeerd voor de demonstratie die daar zondagmiddag plaatsvindt. In de omgeving is zichtbaar politie aanwezig.

Actiegroep Nederland in Verzet organiseert de ‘herdenking van de koffieslag’, waarbij ze stilstaan bij de verboden demonstratie tegen het kabinetsbeleid op 17 januari vorig jaar op het Amsterdamse Museumplein, die uitliep in rellen.

De tractors komen onder meer uit Friesland, Groningen en Noord-Holland. De eersten waren al om 01.00 uur vertrokken om op tijd in Amsterdam te zijn. Op protestborden staan teksten als ‘samen staan we sterk’, ‘don’t worry be wappie’, ‘wij zijn de leugens zat’ en ‘gebruik je boerenverstand geen 2g’. De boeren zeggen dat ze tegen het coronabeleid zijn en willen hiermee hun geluid laten horen.

Ook bij het Olympisch Stadion, het Oosterpark en het Westerpark verzamelen betogers. Vanaf daar lopen ze naar het Museumplein, waarop een gezamenlijke mars volgt door de stad. Onder anderen initiator van Nederland in Verzet Michel Reijinga, Viruswaarheid-voorman Willem Engel en voormalig profvoetballer Bryan Roy zijn erbij.

De Amsterdamse driehoek (gemeente, politie en OM) heeft de locaties van de demonstratie aangewezen als veiligheidsrisicogebied, wat inhoudt dat er preventief mag worden gefouilleerd. De politie houdt er rekening mee dat er mensen naar de demonstratie komen met wapens of illegaal vuurwerk. Burgemeester Femke Halsema deed verder een dringend beroep op de betogers zich aan de voorschriften te houden. Als dat niet gebeurt, treedt de politie op.