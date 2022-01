Anne Frank Stichting: nader onderzoek nodig naar verraad notaris

Ronald Leopold, algemeen directeur van de Anne Frank Stichting, vindt dat “nader onderzoek nodig is” naar de theorie dat Anne Frank zou zijn verraden door de Joodse notaris Arnold van den Bergh. “Je moet heel erg oppassen met iemand de geschiedenis insturen als verrader van Anne Frank als je daar geen 100 of 200 procent zekerheid over hebt.”

Hij noemt het onderzoek van het coldcaseteam “heel goed en zorgvuldig” maar volgens hem ontbreken de belangrijke puzzelstukken nog.

Dinsdag komt het boek Het verraad van Anne Frank uit, geschreven door de Canadese schrijfster Rosemary Sullivan. Daarin stellen onderzoekers dat de Amsterdamse notaris zijn eigen gezin wilde beschermen door onderduikadressen te delen met de Duitse bezetter. Sluitend bewijs voor deze theorie is er dus niet.

Volgens de onderzoekers had Van den Bergh contacten bij de Duitsers en werkte hij met hen samen. Op die manier probeerde hij de deportatie van hemzelf en zijn gezin te voorkomen. Hij wist uitstel te krijgen en zorgde in de tussentijd voor onderduikadressen voor zijn gezin. Toch kwam hij in het nauw. Zijn tijdelijke uitstel verviel, waarna hij mogelijk onder zijn deportatie probeerde uit te komen door onderduikadressen te delen.

Een van de bewijzen is een anoniem briefje dat vader Otto Frank kort na de oorlog zou hebben gehad. Daarin stond dat deze notaris de schuilplaats van Frank had gedeeld met de Duitsers en dat er meer adressen door hem werden gedeeld. Een kopie van dit briefje vonden onderzoekers in het familiearchief van een politieagent.

Leopold noemt de vondst van de kopie van het briefje “bijzonder”. Maar hij heeft ook veel vragen. “Waar is het origineel? Wie heeft het geschreven en met welke intentie?” Ook heeft de algemeen directeur vragen over de vermeende lijst met onderduikadressen die Van den Bergh via de Joodse Raad, waar hij lid van was, mogelijk in bezit zou hebben gehad en zou hebben gedeeld met de Duitsers. “We weten het bestaan ervan niet zeker en dus ook niet of hij die in bezit had.”

Volgens Leopold is het onderzoek “voor onze generaties van groot belang”. “Het biedt inzicht in het handelen en de keuzes en drijfveren van mensen onder hele moeilijke omstandigheden.”

Het onderzoek liep van 2016 tot begin 2021. Het coldcaseteam onderzocht zo’n dertig scenario’s waarvan er volgens de onderzoekers maar een kon worden aangemerkt als zeer waarschijnlijk. “Het sloot naadloos aan bij alle aanwijzingen die we gedurende het onderzoek verzamelden.”