Amber Alert voor 4-jarig jongetje uit België, man aangehouden

De politie heeft maandagmiddag een 34-jarige Belg aangehouden, die samen met een 4-jarig jongetje was verdwenen uit de Belgische plaats Sint Niklaas. De man werd alleen gevonden in het dorp Meerkerk in de provincie Utrecht. Het verhoor van de verdachte heeft tot op heden nog niet geleid tot het vaststellen van de verblijfplaats van het kind, aldus de politie. Er is daarom een Amber Alert verstuurd.

Het jongetje heet Dean Michael Chantal. Dean heeft bruin haar en is 102 centimeter lang. Tijdens zijn verdwijning droeg hij een donkerblauwe jas met rode strepen, laat de politie weten.

De man en het jongetje werden voor het laatst samen gezien op woensdag 12 januari. Sinds maandagmiddag werd er rekening mee gehouden dat het tweetal waarschijnlijk in het zuiden van Nederland zou zijn. De auto van de man, een grijze Peugeot, werd gevonden bij een bedrijf in Gorinchem in Zuid-Holland.

Volgens Belgische media is de man niet de vader, maar een oppas van het kind. Het afgelopen weekend had de moeder aangifte gedaan van de verdwijning, aldus persbureau Belga. Ze vertelde dat de man die op haar kind paste al een aantal dagen niet te bereiken was. Ze verklaarde dat de man al eerder op het kind had gepast en dat ze hem volledig vertrouwde. Hij ging het kind normaal donderdag naar de grootouders brengen maar dat is niet gebeurd.

De man werd in 2010 veroordeeld tot tien jaar cel voor “feiten van kindermishandeling waarbij de dood werd veroorzaakt” van een peuter van twee jaar, meldt het Oost-Vlaamse parket aan Belga. “De betrokkene heeft zijn straf uitgezeten en de straf kende zijn einde in december 2018”, aldus het parket.