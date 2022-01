Bruls: kabinet moet horeca deze week helderheid bieden

Het kabinet moet nog deze week aan de horeca en de cultuursector laten weten hoe hun nabije toekomst eruitziet. Het kabinet moet voor deze sectoren concreter maken wat het vooruitzicht is. Het is niet voldoende om tegen de horeca- en cultuursector te zeggen dat er op 25 januari opnieuw gekeken wordt naar eventuele heropeningen.

Dat stellen de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad. Zij kwamen maandagavond digitaal bijeen met justitieminister Dilan Yesilgöz. Yesilgöz heeft toegezegd dat ze de boodschap overbrengt aan het kabinet, zegt beraadsvoorzitter Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen.

Yesilgöz brengt ook over dat het Veiligheidsberaad wil dat het kabinet dinsdag nog eens heel duidelijk maakt dat de coronaregels gehandhaafd moeten worden. “Dat is nodig, omdat er alweer nieuwe acties zoals zaterdag in de horeca op stapel staan”, aldus Bruls. Woensdag willen theaters zichzelf ‘omdopen’ tot kapsalon, aangezien kappers wel weer open mogen en theaters niet. Theaterbezoekers krijgen dan een knipbeurt en een voorstelling. Musea willen om dezelfde reden deze week gymlessen gaan geven.

“Een kortdurende, demonstratieve actie kan misschien wel, maar gewoon heropenen alsof er geen regel is die dat verbiedt is buiten de orde. Daar moet het kabinet heel scherp in zijn”, vindt Bruls. Het verdiende volgens hem “geen schoonheidsprijs” dat sommige veiligheidsregio’s en burgemeesters illegale heropening van de horeca zaterdag aanmoedigden en ondersteunden. Hoewel elke gemeente zijn eigen verantwoordelijkheid heeft, gaat het Veiligheidsberaad er nu van uit dat alle bestuurders gaan handhaven zodra bepaalde sectoren de deuren openen alsof er niets aan de hand is.