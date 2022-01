FNV en Qbuzz maken afspraken over veiligheid busvervoer Ter Apel

Vakbond FNV heeft met busmaatschappij Qbuzz extra afspraken gemaakt om de overlast op de buslijnen tussen station Emmen en het asielzoekerscentrum in Ter Apel verder aan te pakken. Met onmiddellijke ingang gaat de pendelbus weer de volledige dienstregeling rijden. Ook worden over een week op het station van Emmen gastheren of -vrouwen ingezet, die passagiers met bestemming Ter Apel op de pendelbus zullen wijzen.

Chauffeurs op de betrokken lijnen klagen al bijna vijf jaar over geweld en intimidatie tijdens hun werk. Vooral asielzoekers uit zogeheten veilige landen, die weinig kans maken op een verblijfsstatus, veroorzaken problemen. Ze weigeren te betalen en proberen met geweld toch de bus in te komen.

Sinds vorig jaar rijdt er na 21.00 uur een boa mee en is er vanaf 17.00 uur permanente controle door toezichthouders op het station van Emmen. Edwin Kuiper, bestuurder FNV Streekvervoer is blij met de nieuwe afspraken: “Door acties en werkonderbrekingen hebben de chauffeurs laten zien, hoe belangrijk dit is voor ze. Daardoor hebben we nu weer een goede stap kunnen maken in het verbeteren van de veiligheid op de werkplek van de buschauffeurs. Over een aantal weken willen we samen met Qbuzz evalueren of deze maatregelen het gewenste effect hebben.”