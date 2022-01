Groningse commissaris hoopt op ‘frisse start’ met Rutte IV

De commissaris van de Koning in Groningen René Paas is optimistisch over “een frisse start voor het nieuwe kabinet en een nieuwe bewindspersoon die zeer gemotiveerd is”. De opening van de gaskraan en geblunder met een subsidieregeling zijn misschien “loodzware kwesties” die “nu al” spelen, maar het coalitieakkoord biedt volgens Paas perspectieven voor de Groningers.

Dat in het coalitieakkoord staat dat er “indien nodig”, extra geld naar Groningen gaat, “beschouw ik als positief nieuws”, zegt Paas. “Dat betekent dat je niet afhankelijk bent van een rijtje gevallen in de financiële bijlage.” Daarnaast hebben ministers volgens de Groningse bestuurder aangegeven “de reguliere begrotingsmiddelen zo veel mogelijk te richten naar Groningen. Dat hebben we nog niet heel erg veel gezien.”

Een betere relatie tussen Den Haag en Groningen is volgens Paas wel een kwestie van: eerst zien, dan geloven. “Er moet ook nogal wat gebeuren.” De eerste “loodzware kwesties” dienden zich al aan voor het aantreden van het kabinet. De nieuwe staatssecretaris voor Mijnbouw Hans Vijlbrief begon zijn taak én zijn eerste bezoek aan de provincie maandag dan ook met een achterstand.

Twee dagen voor het bezoek, dat tot en met dinsdag duurt, lieten Groningers van zich horen met een drukbezochte fakkeltocht. Paas noemde de fakkeltocht “heel waardevol”. “De mensen die meeliepen vroegen niet alleen om respect, maar hebben dat ook uitgestraald”, zegt de commissaris.

Met Vijlbrief als aparte staatssecretaris voor Mijnbouw heeft zowel het kabinet als Groningen een “nieuwe spits”, analyseert Paas. Maar hoe het nieuwe kabinet zich gaat verhouden tot de Groningers, moet nog blijken. “De wedstrijd is nog maar net begonnen”, aldus de bestuurder.