Kabinet wil nog deze week met Duitsland praten over gasvraag

Nog deze week hoopt staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) contact te hebben met zijn Duitse collega over de toegenomen vraag naar Gronings gas. De hogere behoefte van de Duitsers is een van de redenen dat in het gasjaar 2022 mogelijk bijna twee keer zoveel gas moet worden gewonnen als gedacht.

De voorganger van Vijlbrief (minister Stef Blok) meldde dit vlak voor het aantreden van het nieuwe kabinet aan de Tweede Kamer. Vijlbrief zei op de dag van zijn be√ędiging al dat hij hiernaar wil kijken. Hij wil daarom nog deze week contact met Duitsland “over wat is precies de achtergrond van die extra vraag”.

“Duitsland doet zelf een aantal gasprojecten niet”, voegt Vijlbrief daaraan toe. Hij wil niets beloven, maar hoopt wel wat te bereiken bij de oosterburen. Voor 1 april moet het kabinet besluiten hoeveel er maximaal uit het Groningenveld kan worden gehaald.

De Duitsers hebben ongeveer 1,1 miljard kubieke meter extra gas nodig. Mede daardoor wordt in 2022 mogelijk maximaal 7,6 miljard kuub gewonnen, in plaats van de 3,9 miljard kuub die eerst voor het gasjaar 2022 (van oktober 2021 tot oktober 2022) was verwacht.

Volgens het ministerie van Economische Zaken ligt de afbouw van de gaswinning nog steeds op schema. Volgend gasjaar wordt het Groningenveld met rust gelaten, tenzij zich uitzonderlijke situaties voordoen, zoals extreme kou of uitval van installaties. Maar Groningers vrezen dat de gaskraan nu toch later dichtgaat. “We houden het Rijk aan de afspraken die we met het Rijk hebben gemaakt”, zegt de Groningse commissaris van de Koning Ren√© Paas daarover.