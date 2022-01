Lidl haalt Pasta kip groene pesto van Chef Select & you terug

Supermarktketen Lidl haalt het product Pasta kip groene pesto van het merk Chef Select & you terug. Door een productiefout is de kip in het product mogelijk niet voldoende gegaard.

De veiligheidswaarschuwing geldt uitsluitend voor de Pasta kip groene pesto met houdbaarheidsdatum 19 januari tot en met 25 januari. Het consumeren van de Pasta kip groene pesto met deze houdbaarheidsdata vormt mogelijk een gevaar voor de gezondheid. Dit geldt vooral voor ouderen, zwangere vrouwen en mensen met een verzwakt afweersysteem.

Klanten wordt daarom dringend verzocht het product niet te eten. Lidl laat weten dat klanten het artikel kunnen terugbrengen naar de winkel en dat ze dan het aankoopbedrag vergoed krijgen.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de veiligheidswaarschuwing gedeeld.