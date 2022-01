Mbo, hogescholen en universiteiten openen deuren

In het middelbaar beroepsonderwijs en op universiteiten en hogescholen mag vanaf maandag weer fysiek onderwijs worden gegeven. Wel geldt dat er maximaal 75 mensen tegelijkertijd aanwezig mogen zijn in een les- of collegezaal. Voor tentamens en examens is er een uitzondering.

Het kabinet adviseert om zowel binnen als buiten de collegezaal een mondkapje te dragen. Zelfgemaakte of stoffen mondkapjes worden afgeraden. Wegwerpmondkapjes, en dan vooral de zogeheten ’type 2′-varianten, hebben de voorkeur.

Studenten wordt aangeraden om bij klachten een zelftest te doen. Die zijn gratis te krijgen via de onderwijsinstelling.

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) reageerde opgelucht na de aankondiging vrijdag. “Fysiek onderwijs geeft studenten weer de ademruimte waar zo naar gesnakt wordt, zelfs met mondkapje op”, zei ISO-voorzitter Lisanne de Roos toen.