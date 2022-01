Musea gaan ‘gymles’ geven uit protest

Verschillende musea gaan deze week een soort gymles geven als protest tegen het kabinetsbesluit dat zij voorlopig nog gesloten moeten blijven. Sporten mag wel weer, dus komen musea met ludieke gymlessen voor het brein in hun gebouwen, met name komende woensdag. Mentale fitheid is immers net zo belangrijk, vinden ze.

Zo komt het Groninger Museum woensdag met een workshop graffiti als hersengymnastiek. Kunstmuseum Den Haag en het aanpalende Fotomuseum bieden vrijdag ook “gym for your mind” aan. Kunstmuseum in Den Haag had al een “mindfulness-toer”. Met oortjes op, en daardoor afgesloten van anderen, kan de bezoeker door het museum dwalen en willekeurig kunstwerken of de onderdelen van het door architect H.P. Berlage ontworpen museumgebouw uitkiezen en bekijken.

Ook het Van Gogh Museum, het Chabot Museum Rotterdam en Slot Loevestein zijn onder de deelnemers aan de actie van de Museumvereniging. Die noemt het “onverklaarbaar” dat musea wel dicht moeten blijven. “Het ondermijnt het gelijkheidsbeginsel, het gevoel van redelijkheid en solidariteit.”

“Waarom mogen commerciële doorstroomlocaties als Bijenkorf en IKEA wél open en culturele doorstroomlocaties (musea) niet? De opening van musea zou te veel reisbewegingen opleveren. Een rekensom haalt dit argument snel onderuit. Hoe succesvol ook: 450 musea staan qua verplaatsingen in geen enkele verhouding tot de verplaatsingen naar in totaal 85.000 fysieke winkels in Nederland”, aldus de museumclub. De organisatie wijst bovendien op de speciale coronaprotocollen waarmee de musea eerder en volgens eigen zeggen veilig opengingen.

De vereniging heeft de actie maandagmorgen uit de grond gestampt, al was er eerder al hier en daar al een enkele kleine actie. Zo deed het Drents Museum de winkel open en liet daar musici optreden, maar het publiek moest wel eerst door de tentoonstellingsruimte. De organisatie denkt dat er zeker tientallen musea mee zullen doen. Ook activiteiten als yoga en een wandeling door een beeldentuin staan bijvoorbeeld al op de planning.

Op museum.nl verschijnt in aanloop naar woensdag een overzicht met de beschikbare activiteiten onder de noemer Museum Gym.