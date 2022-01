PvdA, GroenLinks en JA21: draai bezuinigingen op jeugdzorg terug

De PvdA, GroenLinks en JA21 willen dat het kabinet afziet van de voorgenomen bezuiniging van 500 miljoen euro op de jeugdzorg. De partijen dienen daartoe dinsdag een voorstel in tijdens het debat over de regeringsverklaring. Het kabinet is waarschijnlijk afhankelijk van een van deze drie partijen voor een meerderheid in de Eerste Kamer.

“Juist in een tijd waarin steeds meer jongeren te maken hebben met psychische problemen is het een heel slecht idee om te bezuinigen op de jeugdzorg”, zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver. Hij roept het kabinet op dit “onzalige plan” te schrappen. Joost Eerdmans van JA21 verwijt het kabinet “onhoudbaar en zeer onbetrouwbaar beleid” te voeren. De SGP heeft al aangegeven ook tegen de bezuiniging te zijn.

Ook gemeenten, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van jeugdzorg, zijn zeer kritisch op de voorgenomen maatregel. Zolang het plan op tafel blijft, willen de gemeenten niet verder praten met het kabinet over hoe de jeugdzorg verbeterd dient te worden, schreef Trouw vorige week. “Gemeenten hebben het overleg met de regering nu terecht unaniem stopgezet”, zegt Eerdmans daarover. “Niet meer praten, eerst bewegen.”