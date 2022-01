Sinds kort drukte bij uitvaartcentra

Op dit moment lopen de uitvaartcentra in Nederland vol. De laatste weken overlijden er veel meer mensen dan gebruikelijk. Uit onderzoek van het RIVM zijn er in de laatste week van december 3.630 sterfgevallen gemeld. Normaal gesproken ligt het aantal sterfgevallen rond deze tijd van het jaar tussen de 2825 en 3154.

Oversterfte

Bij de grootste uitvaartorganisatie van Nederland, Dela, ligt het aantal gemelde sterfgetallen per dag tussen de zeventig tot tachtig. De laatste maanden ligt dit aantal ver boven de honderd meldingen per dag. Er is dus duidelijk sprake van een oversterfte.

De drukte kan ertoe lijden dat het langer duurt voordat een uitvaart wordt geregeld. Volgens de wettelijke regeling moet een uitvaart binnen zes dagen na het overlijden plaatsvinden. Op dit moment kan dat uitlopen naar tien dagen, maar uitvaartcentra doen er alles aan om dit te voorkomen. Als het wel nodig is, gaat dit uiteraard in overleg met de familie van de overledene. In sommige gevallen vraagt de familie zelf aan om de uitvaart een paar dagen uit te stellen.

Ondanks dat er nu een enorme drukte is in de uitvaartcentra, krijgt de familie altijd de ruimte om waardig afscheid te nemen van hun dierbare.

Oorzaken

Op dit moment is het niet duidelijk wat de oorzaak is van de oversterfte de laatste maanden. De oversterfte kan het gevolg zijn van het coronavirus. Wat wel duidelijk is, is dat het coronavirus zorgt voor een toename van de drukte in uitvaartcentra. Mensen die werken in de uitvaartbranche, komen veel in contact met hun klanten. Dit zorgt voor een verspreiding van het coronavirus. Het personeel heeft meer kans om het virus op te lopen. Hierdoor is er minder personeel in de uitvaartbranche, wat kan leiden tot meer drukte.

Mogelijke oplossingen

Er worden maatregelen genomen om de drukte in uitvaartcentra aan te pakken. Ten eerste vinden uitvaarten nu ook s ’avonds en op zondag plaats. Hierdoor vergroten uitvaartcentra hun beschikbaarheid, waardoor er meer families door de week terecht kunnen. Daarnaast zijn er koelunits geplaatst bij meerdere uitvaartcentra in Nederland. Het aantal sterfgevallen blijft toenemen, dus de plaatsing van koelunits waren noodzakelijk. In een koelunit is er ruimte voor tien kisten. Zodra er weer ruimte is in het uitvaartcentra, worden de kisten meteen verplaatst.

Ten slotte wordt er bij verschillende uitvaartcentra zoveel mogelijk extra personeel ingezet. De drukte in uitvaartcentra verschilt per regio, dus er wordt personeel naar andere regio’s gestuurd om daar een handje te helpen.

Op dit moment is het aantal sterftecijfers langzaam aan het dalen. Benieuwd naar meer informatie hierover? Lees dan nu het artikel ‘Aantal overlijdens daalt, net geen sprake van oversterfte’.