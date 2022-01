Staatssecretaris tegen slachtoffers The Voice: doe aangifte

Mensen die slachtoffer zijn geworden van de misstanden die speelden bij RTL-programma The Voice of Holland moeten aangifte doen, vindt staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media). “Seksueel grensoverschrijdend gedrag is onacceptabel. Voor mij geldt hier echt zero tolerance.”

Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap laat weten dat het Openbaar Ministerie eerst aan zet is, voordat het ministerie mogelijk tot actie overgaat. “Aangifte doen is belangrijk, want dan kan het OM ermee aan de slag”, aldus de woordvoerder. Wie zich schuldig heeft gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag, moet volgens Uslu worden “aangepakt”, zodat “ieder talent” zich kan ontwikkelen “zonder dat daarbij sprake is van machtsmisbruik en een ongezonde afhankelijkheidsrelatie”.

Inmiddels loopt er een extern onderzoek, liet producent van het programma ITV maandag weten. Uslu vindt het “belangrijk” dat dit onderzoek er nu is. Ook vindt ze dat RTL moet zorgen voor een “veilig werkklimaat”, bijvoorbeeld door het instellen van een klachtencommissie en externe vertrouwenspersonen.

In de culturele en creatieve sectoren doet de Raad van Cultuur al onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag, laat het ministerie van OCW weten. Aanleiding daarvoor zijn onder meer misstanden op theater- en modescholen. Het onderzoek is voor de zomer klaar, aldus de OCW-woordvoerder.

Zaterdag werd bekend dat The Voice voorlopig wordt stilgelegd vanwege berichten over seksueel wangedrag tegen deelnemers door bandleider Jeroen Rietbergen en jurylid en rapper Ali B. Rietbergen heeft inmiddels al bekend. Tegen Ali B is aangifte gedaan. Hij ontkent de aantijgingen.