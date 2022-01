VSCD steunt Kapsalon Theater: cultuursector onterecht op slot

De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) steunt de protestactie Kapsalon Theater. Verschillende theaters in Nederland worden woensdag omgebouwd tot een kapsalon, massagestudio of een schoonheidssalon. Bezoekers kunnen hun haar laten knippen en tijdens die knipbeurt treden de cabaretiers op. “Het is goed dat er op deze manier aandacht wordt gevraagd voor het feit dat de cultuursector nog altijd onterecht op slot zit.”

Volgens de vereniging hebben theaters bewezen veilig open te kunnen, omdat bezoekers afstand kunnen houden, mondkapjes dragen en met een QR-code worden binnengelaten. “Dat het kabinet al deze bescherming bij podia nu negeert, maar wel toepast op winkelbezoek of sportbeoefening, is niet geloofwaardig”, stelt de vereniging. “Dit vreet aan het draagvlak voor beperkingen. Daarom is het tijd voor actie.”

De VSCD presenteert uiterlijk woensdag een plan dat de vereniging maakte met de Taskforce Cultuur en Creatieve Industrie. Deze “koppelt besmettingsrisico’s met daarbij passende beperkingen en steunmaatregelen”, stelt VSCD. Met het plan weten podia, producenten en bezoekers naar verwachting sneller waar ze aan toe zijn.

Theater Kapsalon is een idee van cabaretiers Diederik Ebbinge en Sanne Wallis de Vries om artiesten toch te laten optreden nu de theaters nog niet open mogen. Ook Jochem Myjer, Theo Maassen en Claudia de Breij doen mee.