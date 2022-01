CDA vindt gasgesprekken met Duitsland taak voor Rutte

Het CDA hoopt dat premier Mark Rutte in gesprek gaat met de Duitse regering om te kijken of er nog iets gedaan kan worden aan de afspraken over gaslevering aan het land. Mede door die afspraken moet de gaskraan in Groningen verder open dan voorzien. Dat “knakt het herstel van het vertrouwen, dat al broos was”, zo zei CDA-fractievoorzitter Pieter Heerma. De Groningers gingen er namelijk van uit “dat de beweging richting nul ingezet was”.

Volgens Heerma heeft het kabinet een “valse start” beleefd in Groningen en kwam dat “door een brief die door de vorige minister werd verstuurd”. Hij doelt daarmee op de mededeling van de vorige minister van Economische Zaken Stef Blok dat er meer gas gewonnen moet worden vanwege contractuele verplichtingen met Duitsland. De net aangetreden staatssecretaris Hans Vijlbrief (Mijnbouw) zei te hopen daarover nog deze week met Duitsland in gesprek te kunnen. Heerma zou liever zien dat Mark Rutte zich daarbij aansluit. “Want we hebben het hier niet over een verre vriend, maar over een goede buur.”

De coalitie heeft volgens Heerma “de plicht om alles op alles te zetten” om iets te doen aan de situatie in Groningen. Overigens gaat de gaskraan in de provincie niet alleen verder open vanwege verplichtingen in Duitsland, maar vooral omdat een stikstoffabriek om gas uit Rusland te bewerken vertraging heeft opgelopen. Tussen oktober 2021 en oktober 2022 wordt naar verwachting maximaal 7,6 miljard kuub gas gewonnen in plaats van de 3,9 miljard die was verwacht. 1,1 miljard kuub daarvan is extra nodig om aan de verplichtingen in Duitsland te voldoen.