Dichte mist in westen van het land, lokaal glad

In de westelijke helft van het land komt dinsdagochtend (dichte) mist voor. Voor Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Holland, Flevoland, Friesland en het westelijk waddengebied heeft het KNMI code geel uitgegeven wegens plaatselijke mist. Het zicht is minder dan 200 meter, waardoor verkeer en buitenactiviteiten hinder kunnen ondervinden.

Volgens Weer.nl is vooral in Utrecht de mist dicht. Op het officiƫle weerstation Cabauw is het zicht slechts 75 meter, in de omgeving van Hilversum was het zicht rond de 50 meter. In de ochtend kan de mist zich nog naar het oosten uitbreiden. In de middag wordt het zicht beter, maar het kan tot diep in de middag duren voordat de mist overal is verdwenen.

Weer.nl waarschuwt ook voor gladde wegen. In de Randstad komt in de ochtend regionaal gladheid voor door rijpvorming. Vooral op bruggen kan het zeer glad zijn. Dinsdagavond en in de nacht naar woensdag ontstaat in het zuiden weer dichte mist, maar gladheid wordt dan niet verwacht.