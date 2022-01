Diederik Ebbinge: Kapsalon Theater gaat door ondanks handhaving

De protestactie Kapsalon Theater gaat door, ondanks dat er in meerdere steden op gehandhaafd zal worden. Initiatiefnemer Diederik Ebbinge zei dinsdagavond in talkshow M op NPO 1 dat de cultuursector als “het braafste jongetje van de klas” besloten heeft om “dat dan maar niet meer te zijn”. Met de actie Kapsalon Theater wil de cultuursector een landelijk protestgeluid afgeven.

“Het mag niet doorgaan, nee”, zei Ebbinge aan tafel bij Margriet van der Linden. “Het veiligheidsberaad heeft bepaald dat ze gaan handhaven.” Ebbinge, zelf woensdag aanwezig in Kapsalon De Kleine Komedie, zei dat Femke Halsema, de burgemeester van Amsterdam, hem zelf belde over de handhavingsplannen. “Dan zakt je broek op meerdere fronten af”, zei Ebbinge daarover.

Toch legt de acteur zich niet neer bij deze boodschap. In de Kleine Komedie gaat gewoon gespeeld worden morgen, zegt Ebbinge. “Wij zijn altijd het braafste jongetje van de klas geweest. En ik ben helemaal geen actievoerder, maar dit voelde voor mij als het moment waarop het misschien wel goed is om te besluiten dat we niet meer het braafste jongetje van de klas zijn. Dit is de nerd op zijn bek timmeren”, zei Ebbinge.

Tijdens Kapsalon Theater kunnen bezoekers van verschillende theaters zich laten knippen en gelijktijdig naar een voorstelling kijken. Dit omdat de kappers sinds het weekeinde weer aan het werk mogen, terwijl cultuurinstellingen als theaters en schouwburgen gesloten blijven. Ook musea hebben zich bij het initiatief aangesloten, zij gaan eenmalige sportlessen aanbieden. Ebbinge heeft de actie samen met cabaretier Sanne Wallis de Vries opgezet.

Onder meer Amsterdam, Utrecht en Rotterdam hebben aangekondigd woensdag te gaan handhaven. In een verklaring zeggen de organisatoren van Kapsalon Theater te horen dat “de landelijke politiek heeft opgeroepen tot plaatselijke handhaving. Op ons komt dit over als het last minute ‘verpesten’ van iets waar ontzettend veel mensen warm voor lopen en wat in principe binnen de regels gaat zijn”, stellen zij.

De initiatiefnemers vinden het bovendien niet te verkopen dat bij de horeca, die zaterdag op veel plaatsen uit protest openging, “niet tot nauwelijks” werd gehandhaafd. “Om de zoveel tijd lopen demonstranten hutjemutje door de straten om te protesteren ’tegen corona’, ook dat wordt gedoogd.”