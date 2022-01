Familieleden kroongetuige Nabil B. slaken ‘noodkreet’ in media

Familieleden van Nabil B., kroongetuige in het geruchtmakende Marengo-proces, hebben dinsdag in enkele media een “noodkreet” geslaakt over de werkwijze van het Openbaar Ministerie, dat ernstig tekort zou schieten in zijn beschermingstaak. In de noodkreet wordt eveneens gewag gemaakt van het feit dat zij op 23 juni vorig jaar aangifte hebben gedaan tegen het OM, wegens schending van het ambtsgeheim.

Volgens de aangifte heeft justitie de naam van hun voormalige, destijds onder volstrekte anonimiteit opererende advocaten, onder wie Royce de Vries, naar Telegraafjournalist John van den Heuvel gelekt. Die noemde de naam tijdens een interview in een video op de website van de krant, op 26 mei. Royce de Vries is de zoon van de in juli in Amsterdam doodgeschoten Peter R. de Vries, destijds adviseur en vertrouwensman van Nabil B. In maart 2018 werd B.’s broer Reduan doodgeschoten, in september 2019 zijn advocaat Derk Wiersum.

Peter R. de Vries waarschuwde er op 17 mei in een gesprek met de politie voor dat kroongetuige B. de deal met het OM zou opschorten, zo staat in de aangifte. B. was zeer ontevreden over de veiligheidsmaatregelen voor zijn verwanten. In het gesprek heeft de betrokken politieambtenaar gezegd dat het OM “alles uit de kast zou halen op publicitair terrein en dat er dan ook ‘gelekt’ zou gaan worden”, aldus de aangifte. Ruim een week later was de identiteit van de advocaat onthuld, stellen de aangevers vast. Volgens hen staat “buiten discussie” dat het lek bij justitie zit.

Royce de Vries staakte zijn werkzaamheden voor de familieleden van B. na de moord op zijn vader. Begin deze maand maakte hij bekend dat de politie hem heeft gewaarschuwd voor een ernstige dreiging op zijn leven.

In de noodkreet noemt een van de zussen van B. de werkwijze van het OM “rancuneus” en zegt zij te vrezen daar zelf ook slachtoffer van te worden. “Ik ben radeloos en sta met mijn rug tegen de muur zonder Peter R. de Vries en zonder advocaat. Angstig voor fatale gevolgen, monddood en alleen.”

“Met de politie zet het Openbaar Ministerie zich onophoudelijk in om een grote groep betrokkenen bij het Marengo-proces te beveiligen tegen een tot nu toe ongekende dreiging”, aldus de reactie van het OM dinsdag. “Dit is een uiterst omvangrijk traject dat grote inspanningen vergt en de inzet van veel schaarse capaciteit vraagt. Het publiekelijk bekend worden van namen van advocaten leidt tot een nog complexere beveiligingsopdracht, waarbij in beginsel nog meer maatregelen nodig zijn en nog meer personeel ingezet moet worden. Daar hebben we geen enkel belang bij. Het is goed dat de Rijksrecherche onderzoek doet naar de in het artikel genoemde aantijgingen. Aangezien er een onderzoek loopt, kunnen we er nu verder niet inhoudelijk op reageren.”

John van den Heuvel wilde niet reageren.