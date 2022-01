Gasberaad: Vijlbrief moet puin ruimen van voorgangers

De nieuwe staatssecretaris van Mijnbouw Hans Vijlbrief moet het puin van zijn voorgangers opruimen, zegt voorman Jan Wigboldus van het Groninger Gasberaad. De belangenorganisatie sprak dinsdag met Vijlbrief tijdens zijn werkbezoek aan Groningen.

Naast het Gasberaad, waarin organisaties zich hebben verenigd om op te komen voor verschillende belangen in de regio, sprak Vijlbrief ook met de Groninger Bodembeweging. Die club komt op voor Groningers met aardbevingsschade.

“We zijn elkaar niet naar de keel gevlogen”, grapte Wigboldus over de ontmoeting met de bewindsman. Hij is positief over het gesprek. “Het is goed verlopen. De heer Vijlbrief stelde zich echt redelijk en bescheiden op.” De staatssecretaris, eerder verantwoordelijk voor de Belastingdienst, heeft volgens het Gasberaad aangegeven dat hij “meer van de daden dan van de woorden is”.

Hoopgevend is dat niet nog niet direct, zegt Wigboldus. “Wij zijn nu bij de zevende bewindspersoon op dit dossier, geloof ik. We zijn nog niet overtuigd. Ervaring heeft ons geleerd dat nieuwe bezems wel schoon vegen, maar niet in Groningen.” Daarnaast begon Vijlbrief op “achterstand”, zegt de boer en belangenbehartiger. Groningers gingen dit weekeinde de straat op na gestuntel met subsidie voor huizen en nadat het vorige kabinet op de valreep aankondigde de gaskraan mogelijk meer open te draaien in 2022.

“Ondanks de goede voornemens zijn we wat murw geslagen hier”, zegt Wigboldus daarover. Dat er één specifieke bewindspersoon voor het Groningendossier is, “kan helpen”, aldus de voorman van het Gasberaad. “Maar de bal ligt dus bij de staatssecretaris.” Verder willen de Groningers vooral zien wat het nieuwe kabinet gaat doen. Wel is hij blij dat Vijlbrief snel in gesprek wil met Duitsland over de vraag naar gas en de gevolgen daarvoor voor het echt kunnen dichtdraaien van de gaskraan.