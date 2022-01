Halsema gaat handhaven bij protestacties cultuursector

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema staat de geplande acties van woensdag in theaters en musea in de hoofdstad niet toe. Ze waarschuwt dat er zal worden gehandhaafd, aldus de burgemeester in een verklaring. Ook in andere steden kondigen burgemeesters aan te zullen handhaven waar nodig.

Met de actie Kapsalon Theater wil de cultuursector een landelijk protestgeluid afgeven. In theaters kunnen bezoekers zich laten knippen en gelijktijdig naar een voorstelling kijken. Dit omdat de kappers sinds het weekeinde weer aan het werk mogen, terwijl cultuurinstellingen als theaters, musea en schouwburgen gesloten blijven.

Halsema stelt begrip te hebben voor de onvrede en financiĆ«le zorgen die binnen de sector leven. “Kunst en cultuur brengen troost en zijn een belangrijk fundament van onze stad”, aldus de burgemeester, die ook aangeeft dat Amsterdam “onophoudelijk aandacht” vraagt in Den Haag voor de situatie. “Tegelijkertijd bevinden we ons nog steeds in een pandemie en gelden de landelijke coronamaatregelen”, zegt Halsema. “Die heeft het college te handhaven.” De burgemeester geeft aan dat een protestactie in de openbare ruimte wel nog mogelijk is. In Amsterdam doen vooralsnog meerdere theaters en musea mee aan Kapsalon Theater.

Onder meer Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Eindhoven en Venlo zeggen dat zij cultuurinstellingen die woensdag opengaan aan gaan spreken en waar nodig de coronaregels zullen handhaven. Eerder op woensdag gaf de Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls aan geen toestemming te geven voor het initiatief.

“Demonstreren is toegestaan binnen de kaders van de Wet openbare manifestaties. Het openen van een instelling valt hier niet onder”, stelt de Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma over de acties in haar gemeente. Haar woordvoerder licht toe dat aanspreken de eerste stap vanuit de gemeente is bij dergelijke protestacties tegen de coronaregels. Volgens hem is dat in de meeste gevallen afdoende.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam zegt via zijn woordvoerder de onvrede te begrijpen, maar geeft ook aan dat zijn gemeente de coronamaatregelen volgt. Dat betekent dat de Maasstad “actievoerende instellingen aanspreekt en waar nodig handhaaft op de publieke openstelling”.

Een woordvoerder van de Haagse burgemeester Jan van Zanen geeft aan dat waar nodig “gehandhaafd wordt zoals altijd”. “We treden op bij excessen en handhaven meldingsgericht”, licht de zegsman toe. “Eerst spreken we mensen aan, dan waarschuwen we en later gaan we pas over tot beboeten.”