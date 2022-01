Het weer met Piet Paulusma

Verkeerswaarschuwing: Vanmorgen eerst uitgebreid kans op nevelig weer tot mist en dichte en zeer dichte mist. De mist kan het overdag met name in het westen, zuiden en zuidwesten tot in de middag volhouden.

Vandaag eerst nog lang kans op mist tot zeer dichte mist. De mist kan het lang volhouden. Overdag 6 graden in het zuidwesten tot 7 of 8 graden elders. De wind uit west tot zuidwest is zwak of matig. In de avond en in de nacht mist en dichte mist. Temperaturen tussen 1 en 4 graden. Op veel plaatsen grondvorst. Plaatselijk glad.

Woensdag eerst vooral landinwaarts nog kans op mist of dichte mist. Verder bewolking en wat regen en overdag 4 tot 7 graden. Een matige tot vrij krachtige wind uit zuidwest tot noordwest. In de avond en nacht buien en buitjes laterĀ met kans op een winters karakter, hagel en natte sneeuw. Temperaturen rond 1 of 2 graden en kans op grondvorst met gladheid.

Donderdag een paar (winterse) buien of buitjes, geregeld zon en 4 tot 7 graden. Een matige tot krachtige of harde wind uit noord tot noordwest. In de avond en nacht +1 tot -1 graden, een winters buitje en gladheid. Vrijdag wat regen enĀ mogelijk eerst ook natte sneeuw in het oosten van ons land. Overdag 5 tot 7 graden. Zaterdag meest droog en bewolkt. Zondag ook droog weer, meest bewolkt en 7 graden.