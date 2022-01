Hoe rendabel zijn zonnepanelen in 2022?

Zonnepanelen dragen bij aan een beter milieu, en dat willen overheden stimuleren. Al enige tijd kunnen Nederlanders subsidie aanvragen voor zonnepanelen, maar het lijkt erop dat er in 2022 meer voordelen zijn. Zo bereikte de Europese Raad afgelopen december de overeenstemming om lidstaten in de EU de ruimte te geven de btw te verlagen tot 0 procent. En dat is niet de enige reden om na te denken over zonnepanelen.

Geld besparen

Naast dat zonnepanelen duurzame energie opwekken, besparen ze ook uitgaven aan de energierekening. Je kunt een investering doen door zonnepanelen te kopen, maar je kunt bijvoorbeeld ook via Hallostroom zonnepanelen huren. Wanneer je zonnepanelen huurt, ben je onder de streep iets meer geld kwijt, maar het betekent ook dat je gelijk kunt beginnen met besparen en niet eerst een dure aankoop hoeft te doen.

Nultarief voor btw?

Er bestaat wel een kans dat de aankoop iets voordeliger wordt. Na het besluit van de Europese Raad moet de Nederlandse overheid namelijk beslissen of ze wel of niet een nultarief voor btw op zonnepanelen willen invoeren. De Belastingdienst is in ieder geval voorstander. Voor hen zou het betekenen dat consumenten die zonnepanelen op hun huis plaatsen aanzienlijk minder administratieve lasten hebben ten aanzien van het terugvragen van de btw. Ambtenaren van het ministerie van Financiën laten weten dat de richtlijn geen verplichting creëert tot invoering van het tarief, maar dat er een beleidsmatige afweging moet worden gemaakt of het tarief verstandig is om in te voeren. Het is dus nog even afwachten of Nederlanders daarvan kunnen profiteren.

Salderingsregeling

Waar je in 2022 sowieso op kunt rekenen is de salderingsregeling. De salderingsregeling houdt in dat je stroom mag wegstrepen, oftewel salderen, tegen de stroom die je afneemt van het energiebedrijf. Vanaf 2023 wil de overheid deze regeling afbouwen, dus 2022 is hét jaar om nog te profiteren. Na de jaarwisseling mag je per jaar iets minder terug geleverde stroom salderen. Gelukkig gaat dat wel heel geleidelijk, waardoor je met een daling van 9 procent per jaar pas in 2031 helemaal geen gebruik meer kunt maken van de regeling. Ook als je dit jaar begint is de salderingsregeling dus nog rendabel.

Betere kwaliteit

Zonnepanelen aanschaffen in 2022 is ook voordelig omdat ze inmiddels flink in prijs zijn gezakt. Dat betekent ook dat een installatie een stuk minder geld kost en daarnaast is de kwaliteit de afgelopen jaren ook sterk verbeterd. De nieuwste modellen gaan tot wel dertig jaar mee.

Hoge energieprijzen

Uit onderzoek van Eigen Huis blijkt dat 19 procent van de woningeigenaren hun huis wil verduurzamen vanwege de hoge energieprijzen. Zonnepanelen is een van de populairste maatregelen om te besparen. De verwachting is dat ook in 2022 de gasprijzen hoog blijven. Zonnepanelen zijn dus een verstandige investering.