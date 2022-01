Kandidaat The Voice zegt betast te zijn door ex Linda de Mol

Nienke Wijnhoven, in 2018 een van de kandidaten in The Voice of Holland, zegt in deze periode betast te zijn door Jeroen Rietbergen, de muzikaal leider en ex van Linda de Mol. Dat vertelde zij maandag in het programma Beau.

Wijnhoven bouwde tijdens de reeks programma’s een vriendschappelijke band op met Rietbergen. Hij nodigde haar op een gegeven moment na een show uit om “boven een studio te zien”. Toen de kandidate meeliep naar boven, bleek er geen studio te zijn. “Op dat moment raakt hij je aan en denk je: heb ik dan onbewust toch een signaal gegeven? Wacht, miscommunicatie. Op dat moment zoek je eerst de schuld bij jezelf.”

Op dat moment “ging hij wel effe voelen”, aldus Wijnhoven. Zij voegde hieraan toe dat zij het lastig vindt haar verhaal te delen omdat zij een contract heeft getekend waarin allerlei voorwaarden stonden omschreven die zij niet exact meer weet. “En ik voelde me schuldig, want je zit in een relatie en hebt zoiets van: ben ik vreemdgegaan? Ook al hebben we geen seks gehad.”

Rietbergen heeft dit weekend een verklaring naar buiten gebracht waarin hij toegeeft dat hij grenzen heeft overschreden. Ook stelde hij dat “zijn opdrachtgever” hem hier op had aangesproken. Wie die opdrachtgever is, is nog steeds onduidelijk. Zowel RTL als ITV, de producent, heeft laten weten van niets te hebben geweten.