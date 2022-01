Ruim 31.000 positieve tests afgelopen dag, lager door storing

Tussen maandagochtend en dinsdagochtend zijn 31.426 positieve coronatests geregistreerd. Door een technische storing zijn niet alle meldingen binnengekomen. Het werkelijke aantal was dus hoger. Als de meldingen in de komende dagen alsnog worden meegeteld, valt het cijfer dan hoger uit.

In de afgelopen zeven dagen registreerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 242.961 positieve tests. Dat komt neer op gemiddeld 34.709 nieuwe gevallen per dag. Ondanks de storing is dat een nieuw record. Het gemiddelde stijgt voor de 21e dag op rij.

Amsterdam telde 2526 positieve tests, het hoogste aantal van heel Nederland. Daarna volgen Rotterdam (1734), Utrecht (965), Den Haag (881) en Tilburg (710). Op Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog testte niemand positief.

Het aantal sterfgevallen daalt steeds verder. In de afgelopen dag registreerde het RIVM dat tien mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Het gaat om drie mensen uit Amsterdam, twee inwoners van Zutphen en verder om mensen uit Apeldoorn, Sittard-Geleen, Oisterwijk, Sliedrecht en Voerendaal.

In de afgelopen zeven dagen zijn 63 sterfgevallen genoteerd, gemiddeld negen per dag. Dat is het laagste niveau sinds 22 oktober.