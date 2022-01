Rutte over misstanden The Voice: onacceptabel en onbetamelijk

Premier Mark Rutte vindt misstanden zoals bij tv-programma The Voice of Holland “onacceptabel en onbetamelijk”. Tegen de Telegraaf benadrukt hij niet alle feiten te weten, maar wel “heel erg geschrokken” te zijn van de “signalen” die naar buiten zijn gekomen.

Rutte vindt het een goede zaak dat er onderzoek wordt gedaan. “Als daaruit blijkt dat strafbare feiten zijn gepleegd kan aangifte worden gedaan en kan het Openbaar Ministerie vervolging instellen.” Meer wilde de minister-president niet kwijt over de kwestie, voorafgaand aan het debat over de regeringsverklaring.

Maandag riepen minister Dilan Yeşilgöz (Justitie) en staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) alle slachtoffers op om aangifte te doen. “Seksueel grensoverschrijdend gedrag is onacceptabel”, aldus Uslu. “Voor mij geldt hier echt zero tolerance.”

The Voice is voorlopig stilgelegd, na beschuldigingen van seksueel wangedrag aan het adres van bandleider Jeroen Rietbergen en jurylid en rapper Ali B. Rietbergen heeft inmiddels bekend. Tegen Ali B is aangifte gedaan. Hij ontkent de beschuldigingen.