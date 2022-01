VVD wil dat kabinet met coronaplan voor lange termijn komt

Het kabinet moet “echt iets” presenteren om op lange termijn met het coronavirus om te gaan. Dat zegt VVD-fractievoorzitter Sophie Hermans in het kabinet over de regeringsverklaring en het coalitieakkoord. In dat akkoord staat nog weinig over de corona-aanpak.

Maar in de nieuwe fase in de pandemie is het volgens Hermans wel nodig “alles op alles” te zetten om mensen die zich aan de regels houden “niet meer te beperken dan strikt noodzakelijk”. De vraag is daarbij wat de liberaal betreft: “Wat kan er wel en hoe kan dat veilig.” Op het gebrek aan een langetermijnstrategie kreeg het vorige kabinet, bestaande aan dezelfde coalitiepartijen, flinke kritiek van de oppositie.

Al eerder werd aangekondigd dat het kabinet begin dit jaar met zo’n langetermijnvisie komt. Zorgminister Ernst Kuipers gaf aan naar een manier te zoeken om met het virus te leven, omdat corona voorlopig niet meer weggaat.

“Dat uitzichtloze maakt moedeloos”, zegt Hermans daarover. Daarom voelt ze ook een “dilemma” over de titel van het regeerakkoord, dat ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’ luidt. “Als je kroeg of restaurant al weken dicht is, de gordijnen in het theater al tijden dicht hangen, de deur van je favoriete museum dicht is, de tribunes bij de sportvelden leeg zijn, en je je verjaardag al tijden niet hebt kunnen vieren, of afscheid nemen op je werk er niet in zit, dan is er even geen vooruitkijken aan. Ja, naar de volgende persconferentie.”