Wilders: deze week bespreek ik met Yeşilgöz tweet over afkomst

PVV-leider Geert Wilders gaat deze week praten met minister Dilan Yeşilgöz (Justitie), nadat hij eerder een tweet stuurde waarin hij haar Turkse afkomst hekelt. “Een VVD-er van Turkse afkomst op Justitie. En nu maar hopen dat ze mijn beveiliging niet opheft want het liefste zien ze me natuurlijk onder het gras verdwijnen”, twitterde de PVV-leider op 30 december vorig jaar.

Yeşilgöz wilde een dag na de tweet met Wilders erover praten, maar hij reageerde niet op telefoontjes of berichtjes van haar. “Ze was toen staatssecretaris voor Klimaat, wat moest ik daarmee?” Wilders zegt tijdens het debat over de regeringsverklaring dat hij met het woord “ze” VVD’ers bedoelde, en niet mensen met een Turkse afkomst. “De VVD ziet mij het liefste onder het tapijt verdwijnen.” Hij zegt geen enkele uitspraak terug te nemen.