Zo’n 243.000 coronagevallen vorige week, minder opnames en doden

Een nieuwe piek voor de corona-epidemie in Nederland. In de afgelopen zeven dagen zijn 242.961 positieve tests geregistreerd. Dat is het hoogste weekcijfer ooit, in de honderdste week van de coronacrisis.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) registreerde 20 procent meer positieve tests dan in de week ervoor. Toen waren er zo’n 201.000 bevestigde besmettingen. Dat was de eerste keer dat het weekcijfer de grens van 200.000 passeerde.

Het nieuwe kabinet besloot vorige week om de beperkingen te versoepelen. Daardoor kan het aantal positieve tests de komende weken “sterk doorstijgen”, aldus het RIVM. Bij de persconferentie vrijdag zei premier Rutte al dat het aantal positieve tests zou kunnen oplopen tot ongeveer 80.000 per dag.

Het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen daalt verder. In de afgelopen week waren de klachten van 647 coronapatiƫnten zo erg dat ze in een ziekenhuis belandden, van wie 94 op een intensive care kwamen te liggen. Dat zijn de laagste aantallen sinds de tweede helft van oktober. De instroom daalt voor de zesde week op rij. Vorige week waren er (na correctie) 940 opnames waarvan 146 op de ic.

Het RIVM registreerde in de afgelopen dagen dat 63 mensen aan de gevolgen van hun besmetting zijn overleden. Dat is bijna de helft van het sterftecijfer een week eerder. Toen waren er 116 geregistreerde coronadoden. Dat cijfer daalt voor de vijfde week op rij.

Het reproductiegetal daalt. Dat cijfer staat nu op 1,16, terwijl het precies een week geleden 1,26 was. Dit getal is het gemiddelde over alle varianten bij elkaar. Het reproductiegetal voor de omikronvariant is ook gedaald, van 1,63 naar 1,25. Het cijfer laat zien hoe snel het virus zich verspreidt, maar wordt pas 14 dagen later vastgesteld. Het dinsdag berekende getal gaat over de situatie op 3 januari. “Veel mensen hebben zich laten testen rond de kerstdagen en oud en nieuw. Begin januari zagen we een daling van het aantal testen. Wij denken dat de daling van het reproductiegetal daar mee te maken heeft. Hoe het cijfer nu zou zijn, is niet te zeggen”.