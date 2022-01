Actie-enthousiasme in musea, wisselende reacties autoriteiten

In meer dan zeventig musea is woensdag een of andere vorm van ludiek protest geweest tegen de voortdurende lockdown. Medewerkers en publiek waren enthousiast, klinkt het her en der. Vaak kon het doorgaan, soms werd ervan afgezien of alleen online gedemonstreerd, in andere gevallen werd de demonstratie naar buiten verplaatst of gestopt op een tijdstip dat met ordehandhavers werd afgesproken. Echte problemen deden zich voor zover bekend niet voor.

De meeste musea gaven gymles, omdat sporten wel mag. Anderen openden net als theaters een kapsalon en weer anderen speelden winkeltje, want knippen en verkopen mag ook.

In Museum Speelklok in Utrecht en het Fries Museum in Leeuwarden verplaatsten ze de activiteiten naar buiten. Eerstgenoemd museum gaf een orgeldraaioefening voor de spieren, het tweede yoga. In museum MORE in Gorssel konden dertig mensen deelnemen aan een “marathon” langs de kunst, waarna het museum als beloofd de instructies van de autoriteiten volgde en stopte met het protest.

Het Centraal Museum in Utrecht bood in de tentoonstellingsruimten bloembollen en zaadbommen aan, te midden van de expositie Botanische revolutie. “Maar toen kwamen er een paar aardige heren vertellen dat dit niet de bedoeling was”, aldus het museum, dat toen is gestopt met de handel.

Oyfo Techniekmuseum in Hengelo kreeg de kans om een dance-oefening tussen de geëxposeerde machines af te maken. Een half uur nadat die waren begonnen, verschenen er ordehandhavers, maar die vonden het volgens het museum goed dat de activiteit, die anderhalf uur duurde, werd afgemaakt. Kröller-Müller in Otterlo gaf yogales, maar moest na een “vriendelijke” waarschuwing eerder stoppen dan de bedoeling was, al was het niet meteen.

Zo ongeveer verging het ook het Jenevermuseum in Schiedam. “De gemeente Schiedam zag zich genoodzaakt de coronaregels te handhaven, ondanks het begrip voor deze actie. Rond 11:45 uur is verzocht de actie om 13:00 uur te beëindigen en dat is vervolgens gebeurd”, aldus de gemeente.

De gemeente Maasgouw verbood opening van Museum Thorn. “Om 10.00 uur belde de burgemeester dat we alle mensen die zouden komen weg moesten sturen.” Het museum had een gymnastiekdag gepland, met een roeiapparaat, en been- en rugversterkende oefeningen, “om te roeien met de riemen de we hebben, onze rug recht te houden en op de been te blijven”.

Ook kinderen deden mee. Circa twintig kinderen dansten in het Kinderboekenmuseum met Dolfje, deden een krachttrainning met Kikker en pilates met Pippi. De directeur van dit museum, Aad Meinderts, verwoordde wat veel collega’s dachten: “Hallo, wij zijn er ook nog! We hebben ons lang genoeg gedragen als de braafste van de klas.”

“Het statement is gemaakt”, aldus de Museumvereniging aan het eind van de middag.