De gemeente Amsterdam heeft het Concertgebouw een officiële waarschuwing gegeven omdat het open was tegen de regels in. In het Concertgebouw was woensdag een ‘kapsalon’ ingericht als protest tegen de sluiting van cultuurinstellingen vanwege corona.

De gemeente erkent dat culturele instellingen het zwaar hebben, maar “de regels gelden voor iedereen”. “Deze waarschuwing is de eerste stap in de handhaving”, aldus een woordvoerder van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema.