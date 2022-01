BOA-bond: het gaat allemaal netjes rondom de ludieke acties

Boa’s kunnen woensdag tijdens de protestactie Kapsalon Theater en de actievoerende musea goed hun werk doen. “Mij bereiken geen verontrustende berichten”, aldus voorzitter Richard Gerrits van vakbond BOA ACP.

“Het zijn ludieke acties die ook een keer eindigen. Het lijkt erop dat betogers netjes handelen volgens de aanwijzingen van de boa’s”, aldus Gerrits. Volgens hem werken de spelregels zo dat overtreders van de coronaregels hierop worden aangesproken en dat het gesprek wordt aangegaan hierover.

Niet-naleven kan volgens Gerrits leiden tot een bestuurlijke boete. Berichten dat ergens iets gesloten is door handhavers, heeft hij niet ontvangen. “Bij acties hoor ik normaal gesproken altijd wel dat het ergens uit de hand is gelopen jegens boa’s. Maar ik heb nu nergens gehoord over dat er moest worden ingegrepen of dat iemand vervelend is gaan doen tegen handhavers.”

Woensdag worden op verschillende plaatsen in het land acties gehouden door theaters en musea. De cultuursector wil in navolging van onder meer winkels ook toestemming hebben om de deuren te openen ondanks corona.