Commerciële testaanbieders helpen vanaf eind januari GGD’en

Commerciële testaanbieders gaan naar verwachting vanaf eind januari de GGD’en waar nodig helpen bij het testen op corona. Dat laat een woordvoerder van Stichting Open Nederland (SON) weten.

Verdere details over de samenwerking wil hij niet geven. Binnenkort komt SON met meer informatie, aldus de woordvoerder.

Coronaminister Ernst Kuipers meldde vorige week in een brief aan de Tweede Kamer dat hij samen met SON en koepelorganisatie GGD GHOR Nederland de “laatste punten” uitwerkt omtrent “afspraken over de inzet van testcapaciteit voor Testen voor Toegang indien de testvraag bij de GGD’en de capaciteit overschrijdt”.

SON is de organisatie achter Testen voor Toegang. Mensen die een coronatoegangsbewijs nodig hebben voor bijvoorbeeld een bezoek aan de sportschool en niet zijn gevaccineerd of onlangs hersteld van een coronabesmetting kunnen zich gratis laten testen bij een commerciële testaanbieder. Veel plekken waar zo’n bewijs eerder nodig was, zoals theaters, zijn nog gesloten. “Hierdoor is momenteel de inzet van het coronatoegangsbewijs beperkt”, aldus Kuipers, “en wordt de testcapaciteit ten behoeve van Testen voor Toegang beperkt benut.”

Het aantal coronatests dat dagelijks wordt afgenomen omdat mensen klachten hebben of in de buurt zijn geweest van een besmet persoon stijgt de laatste tijd juist. Waren het er in de laatste week van vorig jaar volgens het ministerie nog ruim 370.000 bij de GGD’en en op andere locaties zoals ziekenhuizen, in de eerste week van 2022 werden er in totaal 616.966 coronatests afgenomen. De GGD’en hebben ongeveer 155 vaste testlocaties en zijn volgens Kuipers “continu aan het opschalen om aanvullende capaciteit voor het testen te creëren”.

De commerciële testaanbieders die bij SON zijn aangesloten kunnen zo’n 600.000 tests per dag afnemen. Hoeveel testlocaties daadwerkelijk geschikt zijn om de GGD’en te helpen kan de woordvoerder van de stichting nog niet zeggen. “Daar zijn we nu naar aan het kijken.”

Testaanbieders krijgen momenteel een vergoeding per uitgevoerde test. Dat zal volgens de woordvoerder ook zo zijn als ze tests gaan afnemen voor de GGD’en.