Cultuursector in actie als kapsalon of sportschool

Verschillende theaters en musea in Nederland voeren woensdag actie tegen de vanwege de coronamaatregelen nog altijd gesloten cultuursector. Zo’n zeventig Nederlandse theaters en concertzalen worden voor de actie Kapsalon Theater omgebouwd tot een kapsalon, massagestudio of een schoonheidssalon waar ook wordt opgetreden. Meerdere burgemeesters geven geen toestemming voor het protest en kondigen aan de coronaregels te gaan handhaven.

In Kapsalon Theater, een initiatief van Diederik Ebbinge en Sanne Wallis de Vries, worden klanten vermaakt door artiesten als Jochem Myjer, Claudia de Breij en Youp van ’t Hek, terwijl ze worden geknipt of anderszins een behandeling ondergaan. Dit omdat de kappers sinds het weekeinde weer aan het werk mogen, terwijl de cultuursector nog gesloten blijft. Onder de deelnemende theaters zijn het Parktheater in Eindhoven, Theater Orpheus in Apeldoorn en Het Concertgebouw in Amsterdam.

De burgemeester van de hoofdstad, Femke Halsema, heeft de deelnemende culturele instellingen gewaarschuwd dat zij een bezoekje van handhavers kunnen verwachten, mochten zij woensdag de deuren open. De Nijmeegse burgemeester Hubert Bruls, ook voorzitter van het veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio, deed eenzelfde oproep. Ook onder meer Utrecht, Den Haag en Eindhoven geven aan te gaan handhaven waar nodig.

In zo’n twintig musea wordt eenmalig een sportles of een ander initiatief verzorgd. Zo opent in het Van Gogh Museum ook een kapsalon en organiseert het Groninger Museum een workshop graffiti als gymles voor het brein. Het Fries Museum wordt eenmalig omgebouwd tot yogastudio, net als uitvaartmuseum Tot Zover. Het Limburgs Museum geeft behalve yoga ook zumba.

De Museumvereniging, initiatiefneemster van die acties, vindt het echt nergens meer op slaan dat de musea nog dicht moeten terwijl de winkels weer klanten mogen ontvangen. “450 musea staan qua verplaatsingen in geen enkele verhouding tot de verplaatsingen naar in totaal 85.000 fysieke winkels in Nederland”, aldus de museumclub.