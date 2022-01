Eerste gesprekken onderzoek The Voice achter de rug

Advocatenkantoor Van Doorne, dat het onafhankelijke onderzoek doet naar ongepast gedrag achter de schermen bij The Voice of Holland, heeft de eerste gesprekken met betrokkenen achter de rug. Ook is er contact met het Openbaar Ministerie, laat producent ITV woensdag weten.

“Van Doorne heeft er ook een externe advocaat bij betrokken die gespecialiseerd is in beschuldigingen van seksuele intimidatie en een forensisch psycholoog om, waar nodig, te assisteren bij het onderzoek. Daarnaast heeft Van Doorne contact gehad met het Openbaar Ministerie en zal gesproken worden over afstemming rondom het onderzoek.”

ITV doet daarnaast nogmaals een oproep aan slachtoffers en getuigen om zich te melden.

Het onafhankelijke onderzoek werd afgelopen weekeinde ingesteld nadat duidelijk werd dat het BNNVARA-programma BOOS aandacht zou besteden aan seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik bij The Voice. RTL maakte toen ook bekend dat het programma voorlopig is stopgezet.