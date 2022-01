Eis 9 maanden cel tegen man die met fakkel voor deur Kaag stond

Tegen de man die begin deze maand met een brandende fakkel voor het huis van politica Sigrid Kaag stond, is woensdag een straf van negen maanden cel geëist. Diezelfde straf is ook tegen de vrouw geëist die alles filmde en rechtstreeks uitzond. Ook moeten zij wat de officier van justitie betreft een gebieds- en contactverbod krijgen voor onder anderen ministers en leden van het Outbreak Management Team (OMT) .

De 29-jarige Amsterdammer Max van den B. stond met een brandende fakkel voor het huis van de D66-minister van Financiën en schreeuwde complotleuzen. Ook belde hij bij haar aan. Dit alles was rechtstreeks op sociale media te volgen, gefilmd door de 44-jarige Eline van ’t N. Zij filmde ook in de woning van de politica en bracht de kinderen van Kaag in beeld.

Kaag noemde het “bedreigend en angstig” voor haar en haar gezin. Premier Mark Rutte noemde de bedreiging “totaal onacceptabel”.

Van den B. en Van ’t N. worden ook verdacht van het bedreigen van voormalige topambtenaar Joris Demmink. Zijn naam duikt vaker op in kringen van complotdenkers, die Demmink een pedofiel noemen, hoewel er nooit enig bewijs is gevonden. “Meneer Demmink heeft geen kinderen misbruikt”, zei de officier. “Wel!”, riep Van den B. De officier haalde onder meer deze uitroep aan om te betogen dat de verdachten geen afstand van hun daden nemen.

Van den B. is recentelijk ook opgepakt toen hij voor het huis stond van de voormalige minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge in Rotterdam.

De politierechter doet waarschijnlijk later woensdag nog uitspraak.