Erik de Zwart: John de Mol creëerde angstcultuur

Wie het in het bedrijf van John de Mol op durft te nemen tegen de directeur, moet dat vaak met ontslag bekopen. Dat vertellen verschillende oud-medewerkers woensdag in het licht van het schandaal bij programma The Voice of Holland aan het AD.

Enkele oud-personeelsleden spraken uit angst voor de gevolgen van hun carrière anoniem met de krant. Maar ook Erik de Zwart, die zowel in de jaren 80 als van 2003 tot 2006 voor De Mol werkte, deelt zijn verhaal. “Iedereen is bang voor hem. Als John de Mol de werkvloer op loopt, klikt het personeel met de hakken. Bang voor de grote baas. Ga je er tegenin, dan is het exit voor je”, aldus de oud-radiodirecteur van Talpa Radio International.

De Zwart spreekt van een angstcultuur bij Talpa en noemt de gang van zaken bij het bedrijf “een manipulatieve, intimiderende manier van leidinggeven en sfeer waarin gewerkt wordt”. Andere oud-werknemers vertellen in de krant dat het binnen het bedrijf algemeen bekend is dat De Mol regelmatig mensen op de werkvloer afblaft, zelfs om zaken als de temperatuur van zijn koffie. “Iedereen is op zijn hoede voor De Mol, 100 procent”, aldus een voormalig personeelslid.