Geen coronatest zonder afspraak meer in Amsterdam en Flevoland

Inwoners van Amsterdam en omstreken, Almere en Lelystad moeten voortaan altijd een afspraak maken voor een coronatest bij de GGD. Zowel de GGD Amsterdam als de GGD Flevoland stopt met testen zonder afspraak, omdat het te druk wordt.

“Er ontstonden enorm lange rijen, dat is niet helemaal zonder risico. Veel mensen in de rij worden immers positief getest”, zegt een woordvoerster van GGD Amsterdam. In de hoofdstad konden mensen in de ochtend zonder afspraak binnenlopen bij testlocaties. Door de grote toename van de testvraag liep de wachttijd soms op tot een uur. Dat leidde ook tot irritatie, bevestigt de woordvoerster na berichtgeving door Het Parool.

Ook de gezondheidsdienst van Flevoland vond het te druk worden. Daar was het voor scholieren en studenten mogelijk om zonder afspraak een test te doen. “Er werd echter de laatste tijd ook door steeds meer andere mensen gebruik van gemaakt”, aldus de GGD. Die heeft met de huidige drukte geen capaciteit meer over voor testen zonder afspraak.

In de provincie Utrecht is de GGD vorige week al gestopt met het aanbieden van testen zonder afspraak. Dat is deze week niet anders. “Het aantal besmettingen is nog erg hoog en alleen op afspraak testen zorgt ervoor dat we iedereen zo snel mogelijk kunnen helpen”, legt de gezondheidsdienst uit.

De Amsterdamse GGD heeft naast de vaste testlocaties ook enkele mobiele testunits. De bedoeling daarvan is om de drempel voor een test zo laag mogelijk te maken voor mensen die klachten hebben. Wie zich in zo’n unit wil laten testen, heeft vooralsnog geen afspraak nodig. Of hier iets aan moet veranderen, is de dienst nog aan het bekijken. Momenteel staan de mobiele testunits in Amsterdam Nieuw-West, Aalsmeer en Amstelveen.