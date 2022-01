Het weer met Piet Paulusma

Eerst vooral landinwaarts nog kans op mist of dichte mist. Verder bewolking en met name vanmiddag regen of lichte regen. Overdag 4 tot 7 graden. Een matige tot krachtige wind uit zuidwest tot noordwest. In het Waddengebied windstoten in kracht 7. Vanavond en vannacht een paar buien en buitjes, later in het noorden en noordoosten met een winters karakter, hagel en natte sneeuw. Temperaturen rond 1 of 2 graden. Plaatselijk in het oosten en noorden kans op grondvorst met mogelijk gladheid.