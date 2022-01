Kaag: straf ‘fakkelman’ belangrijk signaal, gaat een keer mis

Dat de man die met een fakkel voor haar huis minister en D66-leider Sigrid Kaag intimideerde een celstraf heeft gekregen van zes maanden, noemt Kaag zelf een “belangrijk signaal”. “Ik ben de rechter en het openbaar ministerie dankbaar, maar ben ook opgelucht”, zegt de politica. Kaag is “bang dat het een keertje mis zal gaan. Dan moeten we niet verbaasd zijn, wie het ook zal treffen.”

De rechter zelf sprak ook van een “signaal” dat hij met de stevige straf wil afgeven. Dat het zover had moeten komen, noemt Kaag “heel treurig”. Ze hoopt dat mensen “die intimideren, die bedreigen en die zo het werk en de persoonlijke omgeving van politici onveilig maken” de waarschuwing ter harte nemen.

Verschillende politici legden ook het verband tussen partijen die in de politieke arena bedreigende taal uiten. Dat soort uitspraken zouden bedreigingen en intimidaties aanwakkeren waardoor politici zich onveilig voelen. Politici “die in feite een soort mondelinge karaktermoord plegen” moeten niet verbaasd opkijken “dat er dan mensen zijn die denken dat daar de legitimatie in zit om te handelen”. Het is volgens Kaag hoog tijd “om met zijn allen op te treden op een manier die legitiem is en die bij de rechtsstaat past”.

De gevangenisstraf voor Max van der B., die Kaag zelf “Fakkelmans” noemt, laat volgens de D66-leider zien dat aangifte doen kan werken en “helaas nodig” is. “Je moet het wel doen.” De 44-jarige Eline van ’t N., die het voorval filmde, krijgt een celstraf van vier maanden. Voor Kaag was het ook duidelijk dat zij betrokken was, maar “ik ga niet op de stoel van de rechter zitten”, voegt ze daaraan toe.